Подчеркни буквы которые нужно проверять.На пустыре школьники посадят сосны
Русский язык
Подчеркни буквы которые нужно проверять.На пустыре школьники посадят сосны
Ответ(ы):
Гость:
Пустыре - ы, школьники - 1 и, посадят - о
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