Один рыбак может сплести сеть за три дня другой за четыре дня какую часть сети спл??тут рыбаки за один день работая вместе?
Математика
Один рыбак может сплести сеть за три дня другой за четыре дня какую часть сети спл??тут рыбаки за один день работая вместе?
Ответ(ы):
Гость:
7/12 часть сети, ответ пояснять?
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