Сколько масла можно получить из 360л жирного молока,если сливки составляют 1/8 от ко??ичества молока,а масло-1/3 от количества сливок?

Математика

Сколько масла можно получить из 360л жирного молока,если сливки составляют 1/8 от ко??ичества молока,а масло-1/3 от количества сливок?

Автор: Гость