Сколько масла можно получить из 360л жирного молока,если сливки составляют 1/8 от ко??ичества молока,а масло-1/3 от количества сливок?

Математика
Сколько масла можно получить из 360л жирного молока,если сливки составляют 1/8 от ко??ичества молока,а масло-1/3 от количества сливок?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 360:8*1=45(л)-Сливки. 2)45:3*1=13(л)-Масло. Ответ:13 л.
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