Нужно сравнить театр в Древней Греции и современный театр.Вопросы для сравнений:Где проходят представления?,Как часто происходят представления?,Кто может быть зрителем?,Кто исполняет роли?плиз!!!ПОБЫСТРЕЙ!!!
История
Нужно сравнить театр в Древней Греции и современный театр.Вопросы для сравнений:Где проходят представления?,Как часто происходят представления?,Кто может быть зрителем?,Кто исполняет роли?плиз!!!ПОБЫСТРЕЙ!!!
Ответ(ы):
Гость:
Греческий театр первоначально служил видом чествования бога Диониса. в греческих театрах абсолютно все роли исполняли мужчины, которые использовали маски, изображающие разных персонажей и разные эмоции. первоначально спектакли в греческих театрах были бесплатными, позже за вход платили 2 обола (около 7 копеек). еще позже на посещение театров людям выдавались деньги из гос. казны.
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