Cuo + hcl = cucl2 + h2o где здесь соль? Срочноооо очень ‼️‼️‼️‼️‼️⁉️‼️⁉️
Химия
Cuo + hcl = cucl2 + h2o где здесь соль? Срочноооо очень ‼️‼️‼️‼️‼️⁉️‼️⁉️
Ответ(ы):
Гость:
Соль купрум хлор2 ,ибо хлор остаток кислоты соляной,а купрум -это металл. всё
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