Cuo + hcl = cucl2 + h2o где здесь соль? Срочноооо очень ‼️‼️‼️‼️‼️⁉️‼️⁉️

Химия

Cuo + hcl = cucl2 + h2o где здесь соль? Срочноооо очень ‼️‼️‼️‼️‼️⁉️‼️⁉️

Автор: Гость