Помогите напишите ответы на вопросы 5 класс биология краткий ответ! 1) Каким образом химические вещества перемещаются из неживой природы в живучи обратно? 2) Что называют пищевой цепью? 3) Какие природные сообщества встречаю...

Гость: Гость:

1)-круговорот материи в природе 2)когда одно животное поедает другое например:лягушка есть мух потом цапля лягушку а потом цапля умирает и ее ест кто-то другой 3)-извини не понял вопрос 4)когда после смерти какого либо существа или животного его тело разлагается и возвращает(отдает) материю назад в природу