Помогите напишите ответы на вопросы 5 класс биология краткий ответ! 1) Каким образом химические вещества перемещаются из неживой природы в живучи обратно? 2) Что называют пищевой цепью? 3) Какие природные сообщества встречаю...
Биология
Помогите напишите ответы на вопросы 5 класс биология краткий ответ! 1) Каким образом химические вещества перемещаются из неживой природы в живучи обратно? 2) Что называют пищевой цепью? 3) Какие природные сообщества встречаются в вашем регионе? 4) Что называют круговоротом веществ? Срочно!
Ответ(ы):
Гость:
1)-круговорот материи в природе 2)когда одно животное поедает другое например:лягушка есть мух потом цапля лягушку а потом цапля умирает и ее ест кто-то другой 3)-извини не понял вопрос 4)когда после смерти какого либо существа или животного его тело разлагается и возвращает(отдает) материю назад в природу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Допишите уравнение химической реакции Расставьте коэффициенты а) CaO+Co2=... б) ?+?= FeCl2+H2 очень срочно надо желательно подробно расписать
Математика
У Толи А грн,а у Петра - в 3 раза больше.На сколько грн. меньше у Толи,чем у Петра.Нужно записать уравнение. В ведре С л воды,а в банке - на 8 л ...
Русский язык