Помогите напишите ответы на вопросы 5 класс биология краткий ответ! 1) Каким образом химические вещества перемещаются из неживой природы в живучи обратно? 2) Что называют пищевой цепью? 3) Какие природные сообщества встречаю...

Биология
Помогите напишите ответы на вопросы 5 класс биология краткий ответ! 1) Каким образом химические вещества перемещаются из неживой природы в живучи обратно? 2) Что называют пищевой цепью? 3) Какие природные сообщества встречаются в вашем регионе? 4) Что называют круговоротом веществ? Срочно!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)-круговорот материи в природе 2)когда одно животное поедает другое например:лягушка есть мух потом цапля лягушку а потом цапля умирает и ее ест кто-то другой  3)-извини не понял вопрос 4)когда после смерти какого либо существа или животного его тело разлагается и возвращает(отдает) материю назад в природу 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Назовите отличительные признаки крокодилов
Ответить
Химия
Допишите уравнение химической реакции Расставьте коэффициенты а) CaO+Co2=... б) ?+?= FeCl2+H2 очень срочно надо желательно подробно расписать
Ответить
Алгебра
Решите уравнение 4!х-(3!-2!)=5!
Ответить
Математика
У Толи А грн,а у Петра - в 3 раза больше.На сколько грн. меньше у Толи,чем у Петра.Нужно записать уравнение. В ведре С л воды,а в банке - на 8 л ...
Ответить
Русский язык
Помогите написать краткий рассказ о моей семье.
Ответить