Назовите отличительные признаки крокодилов
Биология
Назовите отличительные признаки крокодилов
Ответ(ы):
Гость:
У кракодилов вытянутая острая морда , а у алегаторов короткая и тупая . ещё крокодилы отлечаются размером они меньше олигаторов.
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