Кролик,П"ятачок та Вінні-Пух їли мед.Кролик та П"ятачок удвох з"їли 11 горняток меду,П"ятачокі Вінні-Пух-15 горняток,а Кролик і Вінні-Пух-14.Скільки горняток меду з"їв кожен із них?

Математика

Кролик,П"ятачок та Вінні-Пух їли мед.Кролик та П"ятачок удвох з"їли 11 горняток меду,П"ятачокі Вінні-Пух-15 горняток,а Кролик і Вінні-Пух-14.Скільки горняток меду з"їв кожен із них?

Автор: Гость