Кролик,П"ятачок та Вінні-Пух їли мед.Кролик та П"ятачок удвох з"їли 11 горняток меду,П"ятачокі Вінні-Пух-15 горняток,а Кролик і Вінні-Пух-14.Скільки горняток меду з"їв кожен із них?
Математика
Кролик,П"ятачок та Вінні-Пух їли мед.Кролик та П"ятачок удвох з"їли 11 горняток меду,П"ятачокі Вінні-Пух-15 горняток,а Кролик і Вінні-Пух-14.Скільки горняток меду з"їв кожен із них?
Ответ(ы):
Гость:
(11+15+14)2=20(г)-съели вместе. 20-11=9(г)-съели Вини Пух. 20-15=5 (г)-съели Кролик. 20-14=6(г)-съели Пятачок.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Стороны триугольника 8см 16см 20см .найти стороны подобного триугольника периметр которого равняется 66см
Українська мова
Алгебра
Биология
Помогите напишите ответы на вопросы 5 класс биология краткий ответ! 1) Каким образом химические вещества перемещаются из неживой природы в живучи...