Найдите 12 ошибок. lt;lt;Как сейчас помню, 450-й год до н. э. был городом Олимпийских игр. За 5 лет до того мне не пришлось по болезни мне побывать на предшествующих Олимпийских играх. И вот теперь я отправился из города Сирак...
История
Найдите 12 ошибок. lt;lt;Как сейчас помню, 450-й год до н. э. был городом Олимпийских игр. За 5 лет до того мне не пришлось по болезни мне побывать на предшествующих Олимпийских играх. И вот теперь я отправился из города Сиракузы, где родился и вырос, в Олимпию. Весь долгий путь пришлось проделать пешком, поскольку денег на оплату повозки у меня не было. Стояла поздняя осень, когда за день до начала состязаний я прибыл в Олимпию, расположенную, как вам известно, у подножия горы Олимп. С её вершины дул пронизывающий ветер, особенно мёрзли женщины, которые составляли не меньше трети зрителей, съехавшихся или пришедших на Олимпийские игры. Купив за драхму билет в первом ряду, я занял своё место на ипподроме, где атлеты состязались в пятиборье. Поначалу казалось, что лучше всех выступают афиняне. По случаю холодов участники состязаний были в красных шерстяных одеждах, облегающих тело и не стесняющих движений. Однако победителем оказался молодой скиф, который превзошел в мастерстве и умении остальных юношей. Ему и досталась главная награда - венок из золотых листьев. На всю жизнь те незабываемые 10 дней, в течение которых продолжались Олимпийские игрыgt;gt;.
Ответ(ы):
Гость:
1. 450 г. до н.э. - древние греки не знали, что они живут до нашей эры и счисляли года по олимпийским играм. 2."за 5 лет до того..." - олимп. игры проводились раз в 4 года. 3. Сиракузы находились на острове Сицилия и в грецию оттуда пешком попасть было никак нельзя. 4. Олимпийские игры проводились летом, а не поздней осенью. 5. Олимпия и гора Олим расположены в разных частях греции. 6. Женщин не допускали нив качестве спортсменов, ни в качестве зрителей. 7. Билетов в то время не было. 8. Соревнования на ипподроме не проводились. 9. Поначалу казалось, что лучше всех выступают афиняне - спортсмены не объединялись в команды по месту жительства, а выступали в индивидуальном порядке. 10. в красных шерстяных одеждах - спортсмены выступали полностью обнаженные. 11. Скифы для греков были варвары и поэтому принимать участие в Олимпийских играх не могли. 12. Победители получали венок из листьев оливы. 13. Игры продолжались 5 дней.
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