Найдите 12 ошибок. lt;lt;Как сейчас помню, 450-й год до н. э. был городом Олимпийских игр. За 5 лет до того мне не пришлось по болезни мне побывать на предшествующих Олимпийских играх. И вот теперь я отправился из города Сирак...

История

Найдите 12 ошибок. lt;lt;Как сейчас помню, 450-й год до н. э. был городом Олимпийских игр. За 5 лет до того мне не пришлось по болезни мне побывать на предшествующих Олимпийских играх. И вот теперь я отправился из города Сиракузы, где родился и вырос, в Олимпию. Весь долгий путь пришлось проделать пешком, поскольку денег на оплату повозки у меня не было. Стояла поздняя осень, когда за день до начала состязаний я прибыл в Олимпию, расположенную, как вам известно, у подножия горы Олимп. С её вершины дул пронизывающий ветер, особенно мёрзли женщины, которые составляли не меньше трети зрителей, съехавшихся или пришедших на Олимпийские игры. Купив за драхму билет в первом ряду, я занял своё место на ипподроме, где атлеты состязались в пятиборье. Поначалу казалось, что лучше всех выступают афиняне. По случаю холодов участники состязаний были в красных шерстяных одеждах, облегающих тело и не стесняющих движений. Однако победителем оказался молодой скиф, который превзошел в мастерстве и умении остальных юношей. Ему и досталась главная награда - венок из золотых листьев. На всю жизнь те незабываемые 10 дней, в течение которых продолжались Олимпийские игрыgt;gt;.

Автор: Гость