Напишите 10 предложений с обособленными приложениями и обстоятельствами
Русский язык
Напишите 10 предложений с обособленными приложениями и обстоятельствами
Ответ(ы):
Гость:
1.изумленный прохожий о чем-то спросил 2.за синими морями,забытый он угасал один 3.на лестнице показался парень:заспанный и недоумевающий , в красной рубашке, выступленной из жилета 4.уважение минувшему - вот черта,отличающая образованность от дикости. 5.его разговор ,свободный и любезный , скоро рассеял одичалую застенчивость. 6.трава ,стреляющаяся под ногами ,делала нам шаги бесшумными. 7.нет ,это не скрип старого дерева, как обычно думают горотские неопытные люди,оказавшиеся в лесу ранней весной 8.Онегин ,добрый мой приятель , родился на берегу Невы . 9.погруженный в тяжелые воспоминания, старик долго не мог уснуть 10.и точно живая, долго еще колышится так бы машит рукой ,зеленая ветка освобожденная от зимних оков . НЕ ЗАБУДЬ ПОСТАВИТЬ "СПАСИБО"))
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