При каких значениях Х среднее арифметическое ряда чисел 7; 14; 17; 22; Хбудет равно 18
Алгебра
При каких значениях Х среднее арифметическое ряда чисел 7; 14; 17; 22; Хбудет равно 18
Ответ(ы):
Гость:
(7+14+17+22+х) :5 = 18 60+х = 18*5 60+х = 90 х = 90-60 х = 30
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