Сможет ли поезд пройти 300 километров за 7 часов Если он будет двигаться со скоростью 60 километров в час и при этом 2 часа потребуется на остановке
Математика
Сможет ли поезд пройти 300 километров за 7 часов Если он будет двигаться со скоростью 60 километров в час и при этом 2 часа потребуется на остановке
Ответ(ы):
Гость:
7-2=5-время в пути 60*5=300-путь 300=300 Ответ:сможет
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