Сможет ли поезд пройти 300 километров за 7 часов Если он будет двигаться со скоростью 60 километров в час и при этом 2 часа потребуется на остановке

Математика

Сможет ли поезд пройти 300 километров за 7 часов Если он будет двигаться со скоростью 60 километров в час и при этом 2 часа потребуется на остановке

Автор: Гость