Два лыжника начали двигаться одновременно от одного и того же флажка в противоположных направлениях .Скорость одного лыжника 240 метров минуту другого 300 метров Минуту. На каком расстоянии друг от друга лыжники будут через 10 ...

Математика

Два лыжника начали двигаться одновременно от одного и того же флажка в противоположных направлениях .Скорость одного лыжника 240 метров минуту другого 300 метров Минуту. На каком расстоянии друг от друга лыжники будут через 10 минут?

Автор: Гость