Составь и запиши небольшой рассказ используя синонимы шалить, проказничать, озор??ичать, баловаться

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Составь и запиши небольшой рассказ используя синонимы шалить, проказничать, озор??ичать, баловаться
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Когда пришли гости моя сестра Нина шалила ,проказничала и баловалась.Она всегда такая озорная!
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