Укажите СПП с придаточным местоименно-определительным. А. На поляну, где рос дуб, мы вышли под вечер. Б. Была та очаровательная пора, когда лес роняет свой убор багряный. В. Кто ищет, тот всегда найдет. Г. Он не знал того, ...

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Укажите СПП с придаточным местоименно-определительным. А. На поляну, где рос дуб, мы вышли под вечер. Б. Была та очаровательная пора, когда лес роняет свой убор багряный. В. Кто ищет, тот всегда найдет. Г. Он не знал того, какой будет погода.

Автор: Гость