Укажите СПП с придаточным местоименно-определительным. А. На поляну, где рос дуб, мы вышли под вечер. Б. Была та очаровательная пора, когда лес роняет свой убор багряный. В. Кто ищет, тот всегда найдет. Г. Он не знал того, ...

Русский язык
Укажите СПП с придаточным местоименно-определительным. А. На поляну, где рос дуб, мы вышли под вечер. Б. Была та очаровательная пора, когда лес роняет свой убор багряный. В. Кто ищет, тот всегда найдет. Г. Он не знал того, какой будет погода.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ Кто ищет, тот всегда найдет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста написать сочинение на казахском языке на тему "Аналарды арда??тандар". Небольшое и простенькое.Заранее спасибо:*
Ответить
Математика
Длина огорода прямоугольной формы 12 метров а ширина составляет одну третью часть длины Какой длины забор нужен вокруг огорода
Ответить
Русский язык
Какой синоним можно подабрать к белокурый
Ответить
Английский язык
The dogs are running. The dogs are runing. Как правильно?
Ответить
Литература
Повідомлення про Японію . Цікаві факти, звичаї, традиції . Заранее спасибо
Ответить