Пусть видеопамять компьютера имеет объём 512 к байт. Размер графической сетки- 640на 480. Сколько страниц экрана может одновременно разместится в видеопамяти при палитре из 256 цветов?
Информатика
Пусть видеопамять компьютера имеет объём 512 к байт. Размер графической сетки- 640на 480. Сколько страниц экрана может одновременно разместится в видеопамяти при палитре из 256 цветов?
Ответ(ы):
Гость:
При палитре из 256 цветов на 1 пиксель необходимо log(2)256=8 бит. На все изображение - 640*480*8 бит = 640*480 байт = 300 Кбайт, следовательно, в видеопамяти может разместиться 1 страница.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачу алгебраическим способом. на изготовление 60 тетрадей двух видов пош??о 840 листов бумаги. На каждую тетрадь одного вида требовалось 1...
Русский язык
Укажите СПП с придаточным местоименно-определительным. А. На поляну, где рос дуб, мы вышли под вечер. Б. Была та очаровательная пора, когда лес...
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста написать сочинение на казахском языке на тему "Аналарды арда??тандар". Небольшое и простенькое.Заранее спасибо:*
Математика
Длина огорода прямоугольной формы 12 метров а ширина составляет одну третью часть длины Какой длины забор нужен вокруг огорода
Русский язык