Помогите ответить по номерам на вопросы! 1. Какие особенности отличают человека от животного? 2. Какие качества человек может приобрести только в обществе? 3. Как наследственность влияет на человека? 4. На какие этапы делит...

Обществознание
Помогите ответить по номерам на вопросы! 1. Какие особенности отличают человека от животного? 2. Какие качества человек может приобрести только в обществе? 3. Как наследственность влияет на человека? 4. На какие этапы делится жизнь человека? 5.Почему жизнь называют чудом? 6.Чем подросток отличается от взрослого? Заранее спасибо!...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.человек способен конструктивно мыслить и излагать свою точку зрения.человек может испытывать эмоции. 2.общительность,ответственность. 3.смотря в каком плане. если родители человека были,например,замкнутые,то ребенок,скорее всего будет таким же. или если у родителей были какие-то невероятные способности в математике,вполне возможно,что ребёнок тоже будет гениальным математиком. в общем,наследственность сильно влияет на человека,и может отразиться на его жизни как в лучшую сторону,так и в худшую. 4.опять же странный вопрос.в каком смысле этапы?типа младенец,ребёнок,подросток и тд? 5.потому что жизнь появляется благодаря сложным неповторимым процессам и что-то вроде того(жизнь не чудо) 6.подросток наивен,в нем слишком преобладает чувство справедливости,даже иногда во вред себе,чаще всего очень самокритичен,легко поддаётся влиянию толпы,очень пылок и несербезен. извини,что не на все,но все,что знаю написала
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