Помогите ответить по номерам на вопросы! 1. Какие особенности отличают человека от животного? 2. Какие качества человек может приобрести только в обществе? 3. Как наследственность влияет на человека? 4. На какие этапы делит...

Гость: Гость:

1.человек способен конструктивно мыслить и излагать свою точку зрения.человек может испытывать эмоции. 2.общительность,ответственность. 3.смотря в каком плане. если родители человека были,например,замкнутые,то ребенок,скорее всего будет таким же. или если у родителей были какие-то невероятные способности в математике,вполне возможно,что ребёнок тоже будет гениальным математиком. в общем,наследственность сильно влияет на человека,и может отразиться на его жизни как в лучшую сторону,так и в худшую. 4.опять же странный вопрос.в каком смысле этапы?типа младенец,ребёнок,подросток и тд? 5.потому что жизнь появляется благодаря сложным неповторимым процессам и что-то вроде того(жизнь не чудо) 6.подросток наивен,в нем слишком преобладает чувство справедливости,даже иногда во вред себе,чаще всего очень самокритичен,легко поддаётся влиянию толпы,очень пылок и несербезен. извини,что не на все,но все,что знаю написала