Помогите перевести на английский.

Английский язык
Помогите перевести на английский.
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Гость:
Дай Бог тебе помощи в этом деле.
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