Помогите перевести пожалуйста Срочно, очень благодарна

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Помогите перевести пожалуйста Срочно, очень благодарна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 абзац. Ты можешь найти информацию о работе и номера разных мест. 2 абзац. В школе.В течении прошлого года в школе, ученики получают совет о дальнейших изучениях и поисках рабочих мест.Все средние школы имеют карьеру учительницы.Это её работа, чтобы предоставить студентам информацию об учебе и труде.Карьера учителей организовать посещения в фабрики,офисы, колледжи и другие... Они приглашают людей из нескольких организаций в школу и разговаривают с учениками.Они также помогают ученикам устроиться на работу. Вот и все легко и просто!
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