Как составить программу самовоспитания

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Личная программа самовоспитанияСтановление характера человека неразрывно связано с его личными установками. Очень действенная программа самовоспитания была дана в одной из книг известнейшим психологом Дейлом Карнеги.1. Сегодня я буду счастливым! Сегодня я руководствуюсь наставлением Авраама Линкольна, которое гласит, что все люди счастливы настолько, насколько имеют решимость на счастье. Ведь счастье находится внутри каждого человека, а вовсе не есть результат внешних причин.2. Сегодня я научусь любить ту жизнь, которую вижу вокруг, а не буду пытаться притянуть мир к моим желаниям. Я принимаю мою работу, семью и обстоятельства жизни так, как есть, и могу привыкнуть ко всему.3. Сегодня я буду заботиться о своем теле. Сегодня я правильно питаюсь, делаю зарядку, ухаживаю за телом, не наношу вреда здоровью, и мой организм становится идеальным для выполнения своих функций.4. Сегодня я уделю своему развитию максимум внимания. Сегодня я смогу изучить, что-то полезное, я не стану лениться умом, я смогу прочесть то, что сложно для меня и требует моих размышлений, усилий и сосредоточения. Моя программа самовоспитания работает на меня идеально.5. Сегодня я начну нравственное самовоспитание, для чего я выполню следующее: я кому-то сделаю полезное дело, но так, чтобы он об этом не узнал; сегодня я сделаю еще, как минимум, два дела, таких, делать которые у меня совсем нет желания, только для того, чтобы попрактиковаться.6. Сегодня я настроюсь на доброжелательность, буду стараться выглядеть идеально, из одежды выберу то, что мне действительно идет, говорить буду тихо и любезно. Сегодня я буду истинно щедро всех хвалить, критику исключу из своего поведения, не стану придираться ни к кому и не буду никого исправлять или пытаться кем-то руководить.7. Сегодня я живу только настоящим идеальным днембез стремления решить глобальные проблемы. За последующие 12 часов я буду делать те вещи, которые никогда бы не осмелился сделать.8. Сегодня я сделаю план всех своих дел , выпишу все, что я буду делать ежечасно. Даже если у меня не получится выполнить все намеченное, но, так как моя программа саморазвития требует этого, значит, я все равно напишу его, чтобы избавиться от нерешительности и суеты.9. Сегодня я посвящаю день только себе, и проведу его в полнейшем покое, стремясь к расслаблению.10. Сегодня я избавлюсь от страха, особенно страх быть счастливым, я сегодня наслаждаюсь красотой, верой и любовью, зная, что меня также все бесконечно любят.Данная программа самовоспитания показывает, что характер человека формируется по большей части именно в повседневных действиях, а не только в переломные моменты жизни. И поэтому самое существенное – это наличие такого собственного распорядка дня, который учит дисциплине и не противоречит определенным собственным нормам.И когда даже самые малые поступки, служащие добрым делам, станут совершаться автоматически, это будет значить, что самовоспитание дало свои результаты, а именно привило вам новые черты характера, которые в итоге вас только украшают.