Что обозначают выражения:часы бегут, часы стоят,часы отстают

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Что обозначают выражения:часы бегут, часы стоят,часы отстают
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часы бегут-быстро идущее время,часы стоят-время,которое остановлено,или идет слишком долго,часы отстают-неправельно показанная стрелка на циферблате часов
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