Поставьте пожалуйста план к повести"очарованный странник"

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Поставьте пожалуйста план к повести"очарованный странник"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Иван Флягин- богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца.  2.Сбывающиеся предсказания (ты много раз погибать и ни разу не погибнешь, пока придет твоя настоящая погибель)  3.Причины многих поступков Флягина, жизненные неудачи.  4.Татарский плен.  5.Встреча с Грушей.  6.Голос совести, одержимость идеей самопожертвования, " ему за народ очень помереть хочется".  7.Очищение от грехов и успокоение в монастыре.  8.Очарованность богатыря Ивана Флягина - черта русского национального характера.
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