Поставьте пожалуйста план к повести"очарованный странник"
Литература
Поставьте пожалуйста план к повести"очарованный странник"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Иван Флягин- богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца. 2.Сбывающиеся предсказания (ты много раз погибать и ни разу не погибнешь, пока придет твоя настоящая погибель) 3.Причины многих поступков Флягина, жизненные неудачи. 4.Татарский плен. 5.Встреча с Грушей. 6.Голос совести, одержимость идеей самопожертвования, " ему за народ очень помереть хочется". 7.Очищение от грехов и успокоение в монастыре. 8.Очарованность богатыря Ивана Флягина - черта русского национального характера.
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