Помогите срочно с историей Украины. 1)Какое из перечисленых общественных сословий XVI в. считалось полупривилегированным? А. шляхта Б. крестьяне В. мещане Г. духовенство 2. Когда была принята "Устава на волокно"? А. 1529 г. Б....

История

Помогите срочно с историей Украины. 1)Какое из перечисленых общественных сословий XVI в. считалось полупривилегированным? А. шляхта Б. крестьяне В. мещане Г. духовенство 2. Когда была принята "Устава на волокно"? А. 1529 г. Б.1557г. В. 1566 г. Г. 1569 г. 3. На какие административно-территориальные единицы были разделены украинские земли в составе Речи Посполитой? А. княжества Б. полки В. воеводства Г. губернии 4. В каком из украинских городов в 1512 и 1544 гг. возникли первые церковные братства? А. Львов Б. Киев В. Луцк Г. Брацлав 5. Укажите имя автора поэмы "Роксолания" , написанной в жанре Ново латинской поэзии. A. C. Сизаний Б. С. Кленович В. И. Вишневский Г. И. Борецкий . 6. Первое упоминание об украинских казаках в письменных источниках датировано Б 1489 г. А 1475 г. Г.1569 г. В 1524 г. 7. Как называли плавни, раскинувшиеся по обе стороны Днепра от острова Хортица примерно на 100 км? А. Дикое поле Б. Днепровской низ В. Запорожье Г. Великий луг

Автор: Гость