Есть у кого сочинение на тему "Дети в нашей жизни"? Поделитесь пожалуйста!
Литература
Есть у кого сочинение на тему "Дети в нашей жизни"? Поделитесь пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дети -это следующее поколение ,дети для своих родителей как ангелы хранители так же как и мамы, ребёнок для родителей как маленький комочек счастья. Без детей люди прекратили бы свое существование .От одного смеха ребенка в темном доме может воцарить любовь забота доброта
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