Есть у кого сочинение на тему "Дети в нашей жизни"? Поделитесь пожалуйста!

Гость: Гость:

дети -это следующее поколение ,дети для своих родителей как ангелы хранители так же как и мамы, ребёнок для родителей как маленький комочек счастья. Без детей люди прекратили бы свое существование .От одного смеха ребенка в темном доме может воцарить любовь забота доброта