Помогите перевести.Пожалуйста!!!
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Помогите перевести.Пожалуйста!!!
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Гость:
2кулинарная книга 3 конлитерская 4уличный фонарь 5 вишневый пирог 6 часы в машине 7 8торшер
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