Помогите перевести с английского на русский

Гость: Гость:

Упр.6 1) Вы позвонили свой бабушке? Он пришел домой? 3) Они сделали их домашнее задание? 4) Они плавали в озере?5)Она начала учить английский? 6) Ты стал учителем? 7) Они посещали Британский музей? 8) О на приготовила курицу? 9)О н видел этот фильм? 10)Ты был во Владимире? Упр.7.1) Вы закончили упражнения еще? 2)Вы играли на пианино еще? 3)Вы поливали растения еще? 4) Ты позвонила бабуле еще? 5) вы взяли собаку еще? 6) вы давали молоко коту еще? 7) Вы ходили в магазины еще?