Помогите перевести СРОЧНО!!!
Английский язык
Помогите перевести СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В конце рабочей тетради есть словарь там и посмотрите
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста ) переводите из русского на английский срочно )!!" В углу стои?? новый холодильник На холодильнике нету микроволновки На ...
Алгебра
Қазақ тiлi
Перевиде предложения пожалуйста на казахский 1)Я прекрасная певица и актриса! 2)Я после школы иду домой . 3) Ты сегодня грустная! 4) Что...
Математика
С поля вывозили овощи на 10 машинах. Каждая из этих машин делала по 8 рейсов в день и возила по 5 т овощей за один рейс. Сколько тонн овощей вывезл...