Помогите перевести вопросы на казахский○,○ •Что Достоевский сразу же угадал в ??окане Уалиханове? •Сколько Шокану Уалиханову было в то время лет? •Как он зарекомендовал себя? •Что в нем привлекло Достоевского? •Какая идея ...

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Помогите перевести вопросы на казахский○,○ •Что Достоевский сразу же угадал в ??окане Уалиханове? •Сколько Шокану Уалиханову было в то время лет? •Как он зарекомендовал себя? •Что в нем привлекло Достоевского? •Какая идея играет главную роль в советах , которые даемт ему Ф.М.Достоевский?

Автор: Гость