Помогите перевести вопросы на казахский○,○ •Что Достоевский сразу же угадал в ??окане Уалиханове? •Сколько Шокану Уалиханову было в то время лет? •Как он зарекомендовал себя? •Что в нем привлекло Достоевского? •Какая идея ...

Қазақ тiлi
Помогите перевести вопросы на казахский○,○ •Что Достоевский сразу же угадал в ??окане Уалиханове? •Сколько Шокану Уалиханову было в то время лет? •Как он зарекомендовал себя? •Что в нем привлекло Достоевского? •Какая идея играет главную роль в советах , которые даемт ему Ф.М.Достоевский?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Достоевский Шоқан Уалихановтағы не нәрсені бірден аңғарды. Сол кезде Шоқан Уалиханов қанша жаста еді? Ол өзін қай жағынан көрсетті? Оның қандай қасиеті Достоевскийді өзіне тартты? Ф. М. Достоескийдің оған берген кеңестерінің ішінде қандай идеясы   маңызды роль атқарды
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