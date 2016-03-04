Помогите плис! напишите изложение на тему: моя собака а то у меня 04.03.16. контролька! Буду благодарна!!! спасибо

Гость: Гость:

Мою собаку зовут Фаня. Она вся черная за исключением белых лап. Фаня ещё щенок, ей всего четыре месяца. Моя собака очень умная. Она понимает все команды, которым я её учу. На улице она бегает сломя голову. На прохожих Фаня почти не обращает внимания, но однажды она побежала за велосипедистом. Хорошо, что потом она остановилась я начала меня искать. Я позвала её и Фаня побежала ко мне так быстро, что казалось её никто не мог догнать. Помню, как тогда она скулила от радости, что нашла меня. После этого случая Фаня больше не отбегала от меня далеко. К сожалению, она пока что плохо общается с другими собаками, но потом она будет лучше воспринимать их. Недавно Фаня встретила на улице большую, взрослую собаку. Она была похожа на немецкую овчарку, но та собака была крупнее. Фаня и незнакомая мне собака, которую оказывается как я узнала позже, зовут Вера, побегали друг за другом. Сначала я волновалась и думала, что Вера обидит Фаню, но оказалось, что они даже подружились. С тех пор я часто вижу как с Верой выходят гулять. И почти всегда во время прогулки Фаня и Вера играются. Моя собака так же любит играть в перетягивание каната, искание предметов или в догонялки.