помогите решить 1/3 от 1 целой 1/5 ч

Математика
помогите решить 1/3 от 1 целой 1/5 ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/3это целое разделить на 3, а 1/5ч это 60÷5=12 мин
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