Скелет ,значительно повысивший скорость передвижения у членистоногих

Биология
Скелет ,значительно повысивший скорость передвижения у членистоногих
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У членистоногих скелет представлен наружным хитиновым панцирем( ракообразные) или кутикулой (насекомые, паукообразные).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Упростить выражение (2x-3)х(4x+1)
Ответить
Математика
У книжці 80 сторінок. дівчинка прочитала 8 частину.скільки сторінок залишилось про??итати?
Ответить
Русский язык
Как разобрать по составу слова :оглянулся и рассмотрел?
Ответить
Физика
Что является надежным защитником человека на земле от космических излучений? 1)З??мная атмосфера 2)Магнитное поле земли 3)Озоновый слой 4)В...
Ответить
История
Напишите, пожалуйста, положительные и отрицательные стороны правления Богдана Хмельницкого
Ответить