Скелет ,значительно повысивший скорость передвижения у членистоногих
Биология
Скелет ,значительно повысивший скорость передвижения у членистоногих
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У членистоногих скелет представлен наружным хитиновым панцирем( ракообразные) или кутикулой (насекомые, паукообразные).
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