Напишите, пожалуйста, положительные и отрицательные стороны правления Богдана Хмельницкого
История
Напишите, пожалуйста, положительные и отрицательные стороны правления Богдана Хмельницкого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он был очень строгий по отношению к людяи. Мог шепотом убить 1000 человек, но он сделал пригодные условия для рабов(точно незнаю)
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