Напишите, пожалуйста.. Аргумент из жизни для сочинения на тему Что такое характер... пожалуйста только аргумент из жизни
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Напишите, пожалуйста.. Аргумент из жизни для сочинения на тему Что такое характер... пожалуйста только аргумент из жизни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например: Мой одноклассник редко, только когда ему это надо, вел себя правильно. Но однажды он показал свой настоящий характер при директоре, а именно начал ругаться и переговариваться с ним. Вот он так показал свой характер.
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