Одни з українських отаманів мав славу характерника, бо здобув перемогу в 65 битвах. Турки дуже боялися цього козацького ватажка, а татарські жінки лякали його іменем дітей. Турки й татари прозвали цю людину "Урусом - Шайтаном"....
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Одни з українських отаманів мав славу характерника, бо здобув перемогу в 65 битвах. Турки дуже боялися цього козацького ватажка, а татарські жінки лякали його іменем дітей. Турки й татари прозвали цю людину "Урусом - Шайтаном". До цього образу звертався й український письменник Володимир Малик у романі "Посол Урус-Шайтана". Про яку історичну постать йдеться? а) Петра Конашевича б) Дмитра Вишнивецького в) Івана Богуна г) Івана Сірка д) Петра Дорошенка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д) Петра Дорошенка В вопросе 29)
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