Определите способ образования следующих слов, от каких основ образованы эти слов??, к каким частям речи они относятся, переведите их на русский язык. exercise-book writer reader usually worker doer blackboard badly spe...
Английский язык
Определите способ образования следующих слов, от каких основ образованы эти слов??, к каким частям речи они относятся, переведите их на русский язык. exercise-book writer reader usually worker doer blackboard badly speaker sender taker
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Exercize (упражнение) + book (книга), словосложение, является существительным, переводится как "учебник" to write (писать) + er, присоединение суффикса, является существительным, переводится как "писатель" read (читать) + er, присоединение суффикса, является существительным, переводится как "читатель" usual (обычный) + ly, присоединение суффикса, является наречием, переводится как "обычно" to work (работать) + er, присоединение суффикса, является существительным, переводится как "рабочий/работник" to do (делать) + er, присоединение суффикса, является существительным, переводится как "исполнитель" black (чёрный) + board (доска), словосложение, является существительным, переводится как "школьная доска" bad (плохой) + ly, присоединение суффикса, является наречием, переводится как "плохо" to speak (говорить) + er, присоединение суффикса, является существительным, переводится как "оратор" to send (отправлять) + er, присоединение суффикса, является существительным, переводится как "отправитель" to take (брать) + er, присоединение суффикса, является существительным, переводится как "берущий"
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