Напишите пожалуйста решение срочно надо заранее спасибо
Геометрия
Напишите пожалуйста решение срочно надо заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим угол B 180-110=70 A и C равны 180-70=110 110:2=55 угол A=55 угол B=110 угол C=55
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