Запишите десятичные дроби в виде обыкновенных дробей или смешанных чисел: 2,7=... 31,4=.... 567,39=... 6,005=... 42,78=... 0,64=... 0,60=... 0,07=... 0,99=...

Математика
Запишите десятичные дроби в виде обыкновенных дробей или смешанных чисел: 2,7=... 31,4=.... 567,39=... 6,005=... 42,78=... 0,64=... 0,60=... 0,07=... 0,99=...
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,7=2 7/10 31,4 = 31 4/10 567,39 = 567 39/100 6,005=6 5/1000 42,78=42 78/100 0,64 = 64/100 0,60=60/100 0,07=7/100 0,99=99/100
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