Определите вит глагола Замереть, задержать, переписать, вскочить, угадать, превра??ить, занять, посетить, прибавить, натереть, сравнить, организовать, прекратить, доверить, поразиться, обсудить, сбросить, проследить, обидеться.

Русский язык
Определите вит глагола Замереть, задержать, переписать, вскочить, угадать, превра??ить, занять, посетить, прибавить, натереть, сравнить, организовать, прекратить, доверить, поразиться, обсудить, сбросить, проследить, обидеться.
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Гость:
Совершённый вид т.к  отвечает на вопрос что сделать
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