Определите вит глагола Замереть, задержать, переписать, вскочить, угадать, превра??ить, занять, посетить, прибавить, натереть, сравнить, организовать, прекратить, доверить, поразиться, обсудить, сбросить, проследить, обидеться.
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Определите вит глагола Замереть, задержать, переписать, вскочить, угадать, превра??ить, занять, посетить, прибавить, натереть, сравнить, организовать, прекратить, доверить, поразиться, обсудить, сбросить, проследить, обидеться.
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Совершённый вид т.к отвечает на вопрос что сделать
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