6. Укажите лишнее А. Rainbow Dash; Б. Equestria; В. Applejack; Г. Fluttershy.

Английский язык
6. Укажите лишнее А. Rainbow Dash; Б. Equestria; В. Applejack; Г. Fluttershy.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Equestria !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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