Что значит слово Федерации

Обществознание
Что значит слово Федерации
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Федерация (от позднелат. foederatio – союз, объединение) , форма государственного устройства, при которой несколько государственных образований, юридически обладающих определенной политической самостоятельностью, образуют одно союзное государство.
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