Записати словосполучення у формі давального відмінка однини. Йосипів Артем Григорович; Тихохід Любомир Валентинович; Хміль Василь Павлович; Кабиш Микола Петрович; Федів Юрій Іванович; Сніжно Олег Ілліч; Засуха Федір Кирилович;...

Українська мова
Записати словосполучення у формі давального відмінка однини. Йосипів Артем Григорович; Тихохід Любомир Валентинович; Хміль Василь Павлович; Кабиш Микола Петрович; Федів Юрій Іванович; Сніжно Олег Ілліч; Засуха Федір Кирилович; Дейнека Яніна Вадимівна; Чечуга Марина Георгіївна; Кривошия Оксана Василівна.
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Йосопову артему григоровичу тохоходу любомиру валентиновичу хмелю василю павловичу кабишу миколі петровичу федову юрію івановичу сніжку олегу іллічу засусі федору кириловичу дайнеко яніні вадимівні чемчузі марині георгіївні кривошиї оксані василівні
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