Каждую из дрелей запиши в виде процента: А)1/100 Б)13/100 В)240/1000 Г)800/1000
Математика
Каждую из дрелей запиши в виде процента: А)1/100 Б)13/100 В)240/1000 Г)800/1000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1% б) 13% в) 24% г) 80%
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