В какой стране придумали панамы?

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В какой стране придумали панамы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В государстве Панама. Шляпу и назвали в честь государства
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