Пожалуйста придумайте стих букету роз заранее спасибо
Литература
Пожалуйста придумайте стих букету роз заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я приму изящно позу Скажем, например, вот так... И вручу Вам эти розы — Восхищенья верный знак. Благородного растенья Благородные цветы, Розы просто загляденье — Символ дивной красоты. Не случайно в целом свете Знаменитей розы нет. Выражает вам в букете Гамму чувств без слов поэт. И п рошу вас эти розы Поскорее я принять, Ведь изящную мне позу Трудно долго сохранять.
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