(1-одна четвертая)*(1-одна девятая)*(1-одна шестнадцатая).....(1-одна две тысячи питнадцатая) задача на логическое мышление помогите срочняк 15 балов даю
Алгебра
(1-одна четвертая)*(1-одна девятая)*(1-одна шестнадцатая).....(1-одна две тысячи питнадцатая) задача на логическое мышление помогите срочняк 15 балов даю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например берем 2 первых числа: 3/4*8/9=1/1*2/3=2/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Напишите, пожалуйста.. Аргумент из жизни для сочинения на тему Что такое характер... пожалуйста только аргумент из жизни