(1-одна четвертая)*(1-одна девятая)*(1-одна шестнадцатая).....(1-одна две тысячи питнадцатая) задача на логическое мышление помогите срочняк 15 балов даю

Алгебра
(1-одна четвертая)*(1-одна девятая)*(1-одна шестнадцатая).....(1-одна две тысячи питнадцатая) задача на логическое мышление помогите срочняк 15 балов даю
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например берем 2 первых числа: 3/4*8/9=1/1*2/3=2/3
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