Морфологический разбор слова " которых" пожалуйста подробнее

Гость: Гость:

Которых- местоимение,1. Значение: указывает на предмет.2. Н.ф. - который.3. Мр. признаки - Определительное. ! род - только у местоимений-прилагательных, соостветственное, рода нет. ! число - только у местоимений-прилагательных, соостветственное, числа нет. 4. Синтаксическая роль. Смотри в предложении.