Морфологический разбор слова " которых" пожалуйста подробнее

Русский язык
Морфологический разбор слова " которых" пожалуйста подробнее
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Которых- местоимение,1. Значение: указывает на предмет.2. Н.ф. - который.3. Мр. признаки - Определительное.  ! род - только у местоимений-прилагательных, соостветственное, рода нет. !  число - только у местоимений-прилагательных, соостветственное, числа нет. 4. Синтаксическая роль. Смотри в предложении.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
(1-одна четвертая)*(1-одна девятая)*(1-одна шестнадцатая).....(1-одна две тысячи питнадцатая) задача на логическое мышление помогите срочняк 15...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста написать условие задачи решение знаю только условие надо
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста номер 14 номер 15
Ответить
Русский язык
Напишите, пожалуйста.. Аргумент из жизни для сочинения на тему Что такое характер... пожалуйста только аргумент из жизни
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста отгадать слово. Первая буква К, последняя А(7 букв)
Ответить