Морфологический разбор слова " которых" пожалуйста подробнее
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Морфологический разбор слова " которых" пожалуйста подробнее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Которых- местоимение,1. Значение: указывает на предмет.2. Н.ф. - который.3. Мр. признаки - Определительное. ! род - только у местоимений-прилагательных, соостветственное, рода нет. ! число - только у местоимений-прилагательных, соостветственное, числа нет. 4. Синтаксическая роль. Смотри в предложении.
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