Что является надежным защитником человека на земле от космических излучений? 1)З??мная атмосфера 2)Магнитное поле земли 3)Озоновый слой 4)Все факторы,перечисленные в первых трех пунктах

Физика

Что является надежным защитником человека на земле от космических излучений? 1)З??мная атмосфера 2)Магнитное поле земли 3)Озоновый слой 4)Все факторы,перечисленные в первых трех пунктах

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