Что является надежным защитником человека на земле от космических излучений? 1)З??мная атмосфера 2)Магнитное поле земли 3)Озоновый слой 4)Все факторы,перечисленные в первых трех пунктах

Физика
Что является надежным защитником человека на земле от космических излучений? 1)З??мная атмосфера 2)Магнитное поле земли 3)Озоновый слой 4)Все факторы,перечисленные в первых трех пунктах
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Озоновый слой земли. магнитный слой не защищает
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