Как разобрать по составу слова :оглянулся и рассмотрел?

Русский язык
Как разобрать по составу слова :оглянулся и рассмотрел?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О-приставка, глян-корень, у-суффикс, л-суффикс, ся-возвратный суффикс(не обозначается) рас-приставка, смотр-корень, е-суффикс, л-суффикс.
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