Помогите плиз 13ц 96кг :4 =
Математика
Помогите плиз 13ц 96кг :4 =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13ц 96кг=1396кг 1396:4=349(кг)=3ц 49кг
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