В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: " Почему дедушка решил, что что бабушка пропала?" 1) Бабушка изчесла из поля зрения дедушки. 2)Конь Шарап, напуганный пожаром, мог з...

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В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: " Почему дедушка решил, что что бабушка пропала?" 1) Бабушка изчесла из поля зрения дедушки. 2)Конь Шарап, напуганный пожаром, мог затоптать бабушку. 3) Бабушка бросилась в объятую огнём мастерскую, в которой хранилось взрывоопасное купоросное масло. 4)Дедушка боялся, что что крыша сарая может обвалиться, пока там находится бабушка.
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